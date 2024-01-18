Тарасова: чемпионат России по прыжкам ничего не потеряет в отсутствие Валиевой

Заслуженный тренер СССР отметила, что турнир должен быть совершенно изумительный

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпионат России по прыжкам ничего не потеряет без участия в нем олимпийской чемпионки по фигурному катанию в командном турнире Камилы Валиевой. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее представитель Первого канала заявил ТАСС, что спортсменка не выступит на турнире.

"Ничего не потеряет турнир, там много заявленных фигуристов. Турнир должен быть совершенно изумительный. От одного человека зависело когда-нибудь что-то? Никогда", - сказала Тарасова.

На вопрос ТАСС, будет ли интересно наблюдать за турниром, Тарасова ответила положительно. "Конечно. Там участвуют другие наши выдающиеся фигуристы", - отметила она.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на "ЦСКА-Арене".

Валиевой 17 лет, она также является чемпионкой Европы (2022). Спортсменке принадлежат мировые рекорды в короткой, произвольной и по сумме программ.