Фигурист Ветлугин не смог найти причины неудачного выступления на чемпионате России

Спортсмен на соревнованиях занял 14-е место

ТАСС, 18 января. Матвей Ветлугин не может объяснить, почему плохо выступил на чемпионате России по фигурному катанию. Об этом он рассказал "Спорт-"Экспрессу".

На прошедшем в конце декабря 2023 года чемпионате России в Челябинске спортсмен занял 14-е место.

"Да, больно, особенно психологически, когда настраиваешь себя на другой результат, но я мог предположить такой исход - такой формы у меня не было года два, мне с трудом давались каскады, не говоря об ультра-си и о том, что все вышеперечисленное надо собирать в программе, - сказал Ветлугин. - Была незначительная болезнь, но почему так, я до конца и не понял. На тренировке дней за десять до чемпионата перепрыгал, потерял концентрацию, допустил травму, это тоже выбило на несколько дней. Переключались на изучение другого прыжка, но времени оставалось мало".

"Я не могу назвать причины произошедшего, но это моя вина и проблема, безусловно. Будем работать, чтобы перед главным стартом такого больше не происходило. В Челябинск я приехал все равно в предвкушающем состоянии, но уже в первый день не получались элементы, на второй день уже был взволнованным - лучше не стало, на третий день короткая программа - к тому моменту я вышел уже разозленный, все равно ничего не получалось. Дальше я просто отпустил ситуацию и уже не волновался, в отдельных моментах удавалось получить удовлетворение, то есть я был в четырех разных психологических и эмоциональных состояниях, но не смог исправить свои проблемы физического и координационного характера", - добавил он.

В нынешнем сезоне Ветлугин стал победителем этапа Гран-при России в Омске.