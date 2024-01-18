Матыцин рассказал о спортивной программе фестиваля "Сделано в России" в Китае

Фестиваль-ярмарка пройдет с 27 января по 5 февраля в городах Шэньян и Далянь

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Соревнования по скалолазанию и хоккею вошли в спортивную программу фестиваля-ярмарки "Сделано в России", который пройдет в Китае. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Со спортом ассоциируется успех. Успех любого продукта, если он придвигается выдающимися спортсменами, дает уверенность, что качество продукта будет соответствующим, - сказал Матыцин. - Мы всегда готовы быть частью хорошей традиции. В рамках этого проекта пройдут соревнования по скалолазанию и хоккею. Наших спортсменов ждут, надеюсь, это будет хорошим, ярким звеном в программе фестиваля".

Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" пройдет с 27 января по 5 февраля 2024 года в городах Шэньян и Далянь (провинция Ляонин) при поддержке Российского экспортного центра, правительства России и правительства провинции Ляонин. Программа даст старт серии мероприятий по продвижению российского экспорта в провинциях КНР в 2024-2025 годах.