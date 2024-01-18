Матыцин: имя Тарпищева на протяжении 50 лет является синонимом отечественного тенниса

Шамиль Тарпищев подтверждает, что преданность своему делу может быть безграничной и плодотворной, отметил министр

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, отмечающий в 2024 году 50-летие тренерской деятельности, своей работой подтверждает, что преданность делу может быть безграничной и плодотворной. Такое мнение высказал министр спорта РФ Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"От всей души поздравляю Шамиля Анвяровича со знаменательной датой - 50-летием тренерской деятельности, - сказал Матыцин. - На протяжении всех этих лет его имя является синонимом отечественного тенниса. Под его руководством сборная России достигла значительных успехов, а российские теннисисты остаются в топе мирового рейтинга. В нашем активе победы на турнирах Большого шлема, золотые олимпийские медали, Кубок Дэвиса и Кубок Федераций, победы во многих международных мероприятиях. Как грамотный руководитель и мудрый наставник Шамиль Анвярович подтверждает, что преданность своему делу может быть безграничной и плодотворной. Желаю ему дальнейших успехов в профессиональной деятельности и крепкого здоровья".

Тарпищеву 75 лет, впервые он возглавил сборную страны по теннису в 1974 году, затем руководил командами СССР и СНГ. С 1997 года он возглавляет сборную России. Под его руководством национальные сборные трижды выиграли Кубок Дэвиса (2002, 2006, 2021) и четыре раза - Кубок Федерации (нынешнее название - Кубок Билли Джин Кинг) (2004, 2005, 2007, 2008) . Тарпищев является заслуженным тренером СССР и России, членом Международного олимпийского комитета, исполкома Олимпийского комитета России и Совета при президенте Российской Федерации по физической культуре и спорту.

За вклад в развитие национальной системы спорта и высокие результаты труда он отмечен высокими государственными наградами, среди которых ордена "За заслуги перед Отечеством" IV, III и II степеней, ордена Дружбы и Почета. В 2023 году Тарпищев стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации "Гордость России" - "Эпоха в спорте".