Более 2,5 млн человек в регионах России приняли участие в Декаде спорта и здоровья

За время декады было организовано более 15 тыс. физкультурных мероприятий, рассказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Более 15 тыс. физкультурных мероприятий было организовано в рамках Декады спорта и здоровья, которая прошла в начале января во всех субъектах России. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, комментарий которого приводит сайт правительства РФ.

"Декада прошла во всех субъектах Российской Федерации, - сказал Чернышенко. - Федеральными и региональными органами власти было организовано более 15 тыс. физкультурных мероприятий, среди которых особой популярностью пользовались катания на коньках, лыжах, санках, а также семейные старты и эстафеты. Самые массовые соревнования прошли в Башкирии, Татарстане, Чувашии, Кемеровской, Московской, Самарской областях и Москве. Всего же декада объединила более 2,5 млн человек, ведущих активный образ жизни".

"Декада спорта и здоровья - традиционное мероприятие, проходящее по всей России в новогодние праздники, - сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. - Миллионы людей выходят на массовые катания на лыжах и коньках, а в стенах многих учреждений проходят соревнования среди детей и взрослых по различным видам спорта. Очень важно прививать населению любовь к спорту, делать его частью досуга и нормой жизни. Основа крепкого, сильного и самодостаточного государства - это здоровая нация. С каждым годом количество мероприятий и участников декады растет. Уверен, что начинать год с активности - ключ к успешному его продолжению".

Декада спорта и здоровья проводится в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография", ее целью является массовое привлечение жителей к занятиям физической культурой и спортом.