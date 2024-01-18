Фигуристка Валиева выступит на четвертом этапе турнира "Битва школ" в Москве

Спортсменка уже выступала на этих соревнованиях в качестве гостьи в прошлом году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в командном турнире фигуристов Камила Валиева станет хедлайнером четвертого этапа турнира "Битва школ". Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете соревнований.

Командные юношеские соревнования среди спортсменов от 6 до 12 лет "Битва школ" организованы департаментом спорта города Москвы. Турнир проходит в шесть этапов, финал состоится 14 апреля.

"Когда я выступала на "Битве Школ" в прошлом году, больше всего меня поразила реакция юных спортсменов, - приводит слова Валиевой пресс-служба турнира. - Было видно, насколько им важно своими глазами увидеть то, чего они могут достичь, на примере выступлений опытных фигуристов. Поэтому я ни секунды не сомневалась, когда меня позвали принять участие снова. Я хочу пожелать всем участникам удачи - надеюсь, они получат удовольствие от своих прокатов, а "Битва Школ" станет прекрасным плацдармом для их дальнейшего развития".

В рамках четвертого этапа "Битвы школ" зрителей ждут соревнования девяти школ фигурного катания в I и II юношеском разряде, а также в I и II спортивном разряде. На лед выйдут воспитанники Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования "Московская академия фигурного катания на коньках" школы "Хрустальный", отделения "Синяя птица" школы "Медведково", СШОР им. С. А. Жука, спортсмены коммерческих школ фигурного катания "SotkaSchool" и "Ласточка", а также фигуристы ООО "Академия спорта", ОФК "Южный Лед" и ООО "Арена Плей Север".