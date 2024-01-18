Матыцин: более 600 турниров в рамках сотрудничества РФ и Китая прошли в 2022-2023 годах

Меморандум о сотрудничестве о сотрудничестве стран в области спорта и физкультуры был подписан в 2022 году

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Более 600 мероприятий прошли в 2022-2023 годах в рамках Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Предыдущие 2022 и 2023 годы были годами спорта, в которые мы провели более 600 мероприятий, - сообщил Матыцин. - Это летние и зимние Российско-китайские молодежные игры, Международный фестиваль университетского спорта и еще много событий по различным направлениям. Конечно, это не первый шаг на пути нашей совместной работы, и китайские коллеги очень благодарны, что мы всегда открыты для диалога. В позапрошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве, и мы видим, что сейчас это не просто документ, это реальные дела".

Документ, главной целью которого стало сотрудничество стран в области массового спорта, спорта высших достижений, студенческого спорта и спортивной науки, был подписан в рамках визита президента России Владимира Путина в Пекин 4 февраля 2022 года. 17 октября Путин подписал распоряжение о проведении Годов российско-китайского сотрудничества в области физической культуры и спорта в 2022 и 2023 годах. С 14 по 20 декабря в Чанчуне прошли третьи зимние Российско-китайские молодежные игры, с 21 по 27 мая 2023 года в Чунцине - девятые летние Российско-китайские молодежные игры. С 19 по 31 августа 2023 года семь китайских вузов приняли участие в Международном фестивале университетского спорта в Екатеринбурге.