Российский пловец Сибирцев будет выступать за сборную Узбекистана

Атлет готовится к выступлению на чемпионате мира по водным видам спорта

ТАСС, 18 января. Пловец Илья Сибирцев, ранее представлявший на соревнованиях Россию, будет выступать за сборную Узбекистана. Об этом на пресс-конференции сообщил Артур Альбиеро, главный тренер Луисвиллского университета, за который выступает Сибирцев.

Сибирцев, представитель Израиля Денис Локтев и Денис Петрашов из Киргизии будут готовиться к выступлению на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе. Соревнования пройдут с 11 по 18 февраля.

Сибирцеву 22 года, ранее спортсмен тренировался в Волгограде. Он является серебряным (800 м вольным стилем) и бронзовым (1 500 м вольным стилем) призером юниорского первенства мира 2019 года, побеждал на первенстве Европы (800 м вольным стилем). В ноябре 2023 года Сибирцеву отказали в смене спортивного гражданства, однако по состоянию на 18 января 2024 года в профиле спортсмена на официальном сайте Международной федерации плавания он представлен как узбекистанский атлет.