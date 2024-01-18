"Удивление и непонимание". Реакция на наказание клуба КХЛ "Сибирь"

Защитник Гордеев сыграл за "Сибирь" в первых четырех играх чемпионата — с "Авангардом", дважды с "Барысом" и "Автомобилистом", как и еще три легионера: канадский защитник Тревор Мерфи и его соотечественники — форварды Энди Андреофф и Тэйлор Бек. У Гордеева российский паспорт, однако, по информации газеты "Спорт-Экспресс", в Центральном информационном бюро он числится как легионер из США. Гордеев в 2015 году принимал участие в лагере развития сборной Канады для игроков моложе 17 лет.

Таким образом, "Сибирь" нарушила лимит на легионеров, который предусматривает возможность российским клубам заявлять на матч до трех хоккеистов, не имеющих права играть за сборную России. Под лимит не подпадают хоккеисты из стран Евразийского экономического союза, куда входят в том числе Белоруссия и Казахстан. При этом если бы подобная история случилась в предыдущих сезонах, то нарушения бы не было — в сезоне-2022/23 еще действовало ограничение, предусматривавшее заявку до пяти иностранцев.