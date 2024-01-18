"Удивление и непонимание". Реакция на наказание клуба КХЛ "Сибирь"

В чем нарушение
1
Защитник Гордеев сыграл за "Сибирь" в первых четырех играх чемпионата — с "Авангардом", дважды с "Барысом" и "Автомобилистом", как и еще три легионера: канадский защитник Тревор Мерфи и его соотечественники — форварды Энди Андреофф и Тэйлор Бек. У Гордеева российский паспорт, однако, по информации газеты "Спорт-Экспресс", в Центральном информационном бюро он числится как легионер из США. Гордеев в 2015 году принимал участие в лагере развития сборной Канады для игроков моложе 17 лет.
Таким образом, "Сибирь" нарушила лимит на легионеров, который предусматривает возможность российским клубам заявлять на матч до трех хоккеистов, не имеющих права играть за сборную России. Под лимит не подпадают хоккеисты из стран Евразийского экономического союза, куда входят в том числе Белоруссия и Казахстан. При этом если бы подобная история случилась в предыдущих сезонах, то нарушения бы не было — в сезоне-2022/23 еще действовало ограничение, предусматривавшее заявку до пяти иностранцев.
Как "Сибирь" объяснила нарушение регламента
2
Нарушение новосибирским клубом спортивного регламента КХЛ вскрылось только в декабре. "Сибирь" объяснила это тем, что еще во время заявочной кампании до начала сезона она указывала Гордеева именно как хоккеиста с российским спортивным гражданством, то есть имеющим возможность сыграть за сборную России. Клуб в своем заявлении в четверг высказал непонимание.
Позиция КХЛ
3
В лиге подчеркнули, что ответственность за контроль количества легионеров на матч несет именно клуб, с чем "Сибирь" согласилась. Сообщалось, что автоматизированная система проверки легитимности использования выбранных игроков для участия в матче не сработала. Можно допустить, что в клубе в тех матчах с участием Гордеева ориентировались именно на отсутствие оповещения. Но только в декабре КХЛ провела проверку ситуации с Гордеевым, на основании которой были вынесены решения согласно дисциплинарному регламенту. С этим связано то, что Гордеев, проведя 42 матча с семью очками по системе "гол+пас" (2+5), после 19 декабря не провел ни одной игры.
Последствия для "Сибири"
4
Как говорилось ранее, ответственность за соблюдение лимита на легионеров во время матча лежит на клубе, и в "Сибири" этим занимается спортивный директор Сергей Климович. Однако говорить о скорых кадровых изменениях, учитывая потери очков и ухудшение турнирной ситуации, пока не приходится. Гендиректор "Сибири" Кирилл Фастовский этот вопрос в беседе с ТАСС комментировать отказался.
Изменения в руководстве можно ожидать по окончании сезона — Министерство спорта Новосибирской области в своем заявлении указало, что выводы по этой ситуации будут сделаны попечительским советом, который возглавляет губернатор региона, в конце сезона. "Есть вопросы и к руководству клуба, и к срокам принятия решения КХЛ. "Сибирь" не оспаривает, что несет ответственность за контроль числа легионеров", — говорится в заявлении ведомства.
Сам клуб оштрафован на 2 млн рублей за участие Гордеева в тех четырех матчах. Что касается турнирных перспектив, то "Сибирь" продолжает бороться за восьмое место, дающее право участвовать в плей-офф. Конкурентами команды являются "Амур" и оттеснивший "Сибирь" после технических поражений с восьмой строчки "Нефтехимик". Новосибирцы потеряли четыре очка по итогам игр с "Барысом". "Авангарду" и "Автомобилисту" новосибирская команда в тех матчах проиграла.
Подобные нарушения в КХЛ
5
До ситуации с Гордеевым первым и последним подобным инцидентом в КХЛ была история вокруг матча "Витязь" — "Трактор" 27 октября 2008 года. За подмосковный клуб, который тогда играл в Чехове, сыграли пятеро канадцев: защитник Деррик Волзер и нападающие Дарси Веро, Натан Перро, Арен Спайло и Крис Саймон.
"Витязь" обыграл "Трактор" со счетом 3:1, однако при заявке на матч клуб из Подольска нарушил правила лимита на легионеров. Тогда российские клубы могли заявлять на игры до четырех иностранцев. Лига аннулировала результат того матча, засчитала "Витязю" техническое поражение со счетом 0:5 и оштрафовала клуб.
После той игры главный тренер "Витязя" Сергей Гомоляко признался, что регламент по части заявки на матч иностранцев не знал. Как он тогда говорил, ему никто не сказал, что заявлять на матч нужно четырех легионеров.
Рустам Шарафутдинов