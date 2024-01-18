Фигуристка Двоеглазова пропустит чемпионат России по прыжкам

Как сообщил источник агентства, подопечная Этери Тутберидзе не сможет выступить по состоянию здоровья

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Фигуристка Алиса Двоеглазова по состоянию здоровья не сможет выступить на чемпионате России по прыжкам. Об этом ТАСС сообщил источник.

"Двоеглазова пропустит чемпионат России по прыжкам по состоянию здоровья", - сказал собеседник агентства.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на "ЦСКА-Арене".

Двоеглазовой 15 лет, она является серебряным призером прыжкового турнира прошлого сезона, также спортсменка заняла второе место на Кубке Первого канала среди юниоров. Фигуристка является подопечной Этери Тутберидзе.