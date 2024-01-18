Перешедший в сборную Узбекистана пловец Сибирцев не интересен российским тренерам

Старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде отметила, что результаты спортсмена стали ухудшаться после переезда в США

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Чемпион Европы 2019 года среди юниоров по плаванию Илья Сибирцев, перешедший в сборную Узбекистана, не является потерей для национальной команды России. Такое мнение ТАСС высказала старший тренер сборной России по плаванию на открытой воде Татьяна Манкевич, ранее работавшая с Сибирцевым.

Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила смену спортивного гражданства Сибирцева с российского на узбекское. Пловец планировал выступать за Узбекистан осенью прошлого года на Азиатских играх в Китае и был включен в предварительную заявку, но тогда World Aquatics не согласовала его переход.

"О том, что World Aquatics разрешила-таки Сибирцеву выступать за Узбекистан, я узнаю от вас, но я в курсе, что Илья претендовал на право представлять эту страну, а международная федерация вначале ему отказала, - сказала Манкевич. - Он не выступал за Россию с 2021 года, когда не прошел отбор на Олимпиаду в Токио. В 2019 году он уехал учиться в Америку и уже давно не входит в национальную команду, и в сборной России на него не рассчитывали. Он не попадал в состав российской команды на международные старты даже тогда, когда нас туда допускали".

"У Сибирцева поначалу шло все хорошо, но как только он перебрался в Америку учиться, то его результаты пошли вниз. Возможно, он не сумел успешно совместить график учебы и тренировок и не смог выйти на свой прежний уровень. Поэтому Илья давно уже не представляет для нас никакого интереса", - заключила собеседница ТАСС.

Сибирцеву 22 года, на его счету также есть серебро и бронза юниорского мирового первенства 2019 года.