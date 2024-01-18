Карякин считает, что у Непомнящего есть шансы на третью победу на турнире претендентов

Непомнящий выигрывал турнир претендентов в 2020 и 2022 годах

ЧЕБОКСАРЫ, 18 января. /ТАСС/. У российского шахматиста Яна Непомнящего есть шансы выиграть в третий раз турнир претендентов, так как он находится в хорошей форме, но сделать это будет сложно. Такое мнение высказал ТАСС гроссмейстер Сергей Карякин.

Непомнящий выигрывал турнир претендентов в 2020 и 2022 годах, затем дважды проиграл в матчах за мировую корону - норвежцу Магнусу Карлсену и китайцу Дин Лижэню.

"Шансы, безусловно, есть. Хотя бы просто потому, что Непомнящий находится в хорошей форме, до этого два турнира претендентов выиграл. Сейчас в целом на турнирах играет уверенно", - сказал собеседник агентства.

При этом он отметил, что сделать это будет сложно, так как конкуренты Непомнящего "спать тоже не собираются". "Это будет очень сложный турнир, но тот, кто будет более вынослив и подготовлен, победит", - добавил Карякин.

Непомнящий примет участие в турнире претендентов, который пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто. Его победитель получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Карякин в 2016 году одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Он является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).