Карякин сообщил, что еще не планировал свои выступления на соревнованиях в 2024 году

Гроссмейстер отметил, что не знает сроков и места проведения суперфинала чемпионата России

ЧЕБОКСАРЫ, 18 января. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин пока не определился с шахматными турнирами, в которых планирует принять участие в 2024 году. Об этом он сообщил корреспонденту ТАСС.

"Я не знаю [по поводу своего участия в суперфинале чемпионата России], потому что, во-первых, не знаю ни сроков, ни места проведения. Но даже если бы и знал, все равно я еще не начал планировать свой календарный год, поэтому не могу ничего вам сказать", - сообщил Карякин.

На вопрос об участии в других соревнованиях и турнирах шахматист подчеркнул, что в настоящее время их нет в его планах. "Вообще ни одного турнира у меня [в планах] пока нет", - подчеркнул собеседник агентства.

Как сообщил 12 января "Спорт-экспрессу" исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, суперфинал чемпионата России по шахматам в 2024 году примет Барнаул, начало соревнований запланировано на середину августа.

Карякину 34 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).