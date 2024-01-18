Футболист Роша считает, что ЦСКА способен стать чемпионом РПЛ

Московский клуб занимает восьмое место в турнирной таблице после 18 туров

ТАСС, 18 января. Московский футбольный клуб ЦСКА способен завоевать золотые медали Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) в нынешнем сезоне, если футболисты будут выходить на матчи с полной концентрацией. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал защитник армейцев Виллиан Роша.

"Важно качество игроков и их желание - эти элементы у нас есть. На каждый матч мы должны выходить с полной концентрацией, самоотдачей и желанием победить, именно так ЦСКА сможет достичь своей главной цели - завоевать золотые медали чемпионата России. Мы просто должны делать свою работу - идти от игры и игре, только тогда мы сможем достичь своих целей. Пока рано говорить на тему того, кто станет чемпионом, так как в чемпионате предстоит сыграть еще много матчей", - сказал Роша.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды 28 очков по итогам 18 туров.