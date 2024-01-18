Блинкова обыграла Рыбакину на самом длинном тай-брейке в истории турниров Большого шлема

В третьем сете россиянка на тай-брейке одержала победу со счетом 22:20

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Блинкова победила представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче второго круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу Блинковой, которая выступает на турнире без номера посева. Рыбакина была посеяна под третьим номером, по ходу встречи она не реализовала шесть матчболов. В общей сложности игра продолжалась 2 часа 46 минут. Блинкова и Рыбакина сыграли самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде - 42 очка. Ранее самый длинный тай-брейк был в матче Уимблдона (2023) между украинкой Лесей Цуренко и румынкой Аной Богдан (38). В третьем круге Блинкова сыграет с итальянкой Жасмин Паолини (26-й номер посева).

Блинковой 25 лет, она занимает 57-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На счету спортсменки одна победа на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема россиянка не проходила дальше третьего круга, до этой стадии она добралась в четвертый раз в карьере. Ранее теннисистка выхода в третий круг на Открытом чемпионате Франции (2019, 2023) и Уимблдоне (2023).

Рыбакиной 24 года, она является третьей ракеткой мира. Спортсменка побеждала на шести турнирах WTA. В 2022 году уроженка Москвы выиграла Уимблдон, показав лучший результат на турнирах Большого шлема. В 2023 году представительница Казахстана вышла в финал Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).

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