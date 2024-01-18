В Норвегии дисквалифицировали российского игрока в хоккей с мячом за удар судьи

Россиянин ударил судью в грудь и замахнулся на него клюшкой после удаления

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский игрок норвежского клуба по хоккею с мячом "Хевик" Дмитрий Осокин дисквалифицирован до конца года за удар судьи. Об этом сообщает телеканал NRK.

Инцидент произошел 14 января в матче чемпионата Норвегии против "Уллевола". Арбитр встречи удалил Осокина на 10 минут за нарушение правил, с чем игрок не согласился и ударил судью в грудь, после чего замахнулся на него клюшкой. Позднее клуб принес извинения арбитру.

Комитет по санкциям и протестам чемпионата Норвегии дисквалифицировал Осокина до 31 декабря 2024 года. Хоккеист имеет право оспорить наказание.