Карякин назвал ожидаемым отказ Карлсена от участия в турнире претендентов

Российский гроссмейстер считает, что норвежец решил сконцентрироваться на участии в обычных соревнованиях

ЧЕБОКСАРЫ, 18 января. /ТАСС/. Решение 16-го чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена отказаться от участия в турнире претендентов был ожидаемым. Такое мнение ТАСС высказал российский гроссмейстер Сергей Карякин.

7 января Карлсен заявил об отказе от участия в турнире претендентов. Летом 2022 года норвежец отказался защищать титул чемпиона в матче за мировую шахматную корону.

"Этот отказ стал, к сожалению, грустной формальностью, потому что он ожидался. Если чисто логически посудить: Магнус Карлсен отказался защищать звание чемпиона мира и, конечно, не для того, чтобы потом отобраться на чемпионат мира через турнир претендентов. Это глупо", - сказал Карякин.

По мнению собеседника агентства, Карлсен решил взять паузу в матчах за мировую шахматную корону и решил сконцентрироваться на участии в обычных соревнованиях.

Турнир претендентов пройдет со 2 по 25 апреля в Торонто. Его победитель получит право сыграть в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира китайцем Дин Лижэнем.

Карякину 34 года, в 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016), двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).