Победитель фиджитал-игр россиянин Стаценко вошел в киберспортивную команду "Феррари"

Россиянин будет выступать в виртуальных гонках на выносливость GT3

ТАСС, 18 января. Россиянин Михаил Стаценко стал гонщиком киберспортивной команды "Феррари". Об этом сообщает пресс-служба итальянского коллектива.

Стаценко будет выступать в виртуальных гонках на выносливость GT3 вместе с еще пятью киберспортсменами.

В составе команды Ek-Alga Стаценко в ноябре 2023 года стал победителем фиджитал-игр в Казани в дисциплине "фиджитал-гонки".

Фиджитал-игры проводились в рамках подготовки к первым Играм будущего, которые пройдут с 23 февраля по 3 марта 2024 года в Казани. Они будут проводиться по новым дисциплинам с использованием современных технологий, цифровой среды и физической активности. Формат соревнований подразумевает использование последних разработок в области киберспорта, робототехники, дополненной и виртуальной реальности, информационных технологий и искусственного интеллекта.