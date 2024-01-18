Мамиашвили заявил, что ему стыдно за высказывания Беленюка о недопуске российских борцов

МОК и международные спортивные федерация заставляют принимать нынешние решения, отметил президент Федерации спортивной борьбы России

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Высказывания олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе украинца Жана Беленюка о недопуске россиян к Олимпийским играм вызывают стыд у президента Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаила Мамиашвили. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее сайт Верховной рады Украины опубликовал комментарий депутата Беленюка о том, что критерии допуска к Играм должны отвечать интересам Украины. Также Беленюк заявил, что "некоторых российских борцов уже заблокировали", они "растеряны и не знают, что делать", потому что планировали участвовать в Олимпиаде, но такая возможность для них закрыта.

"Да, по нескольким спортсменам у комиссии вопросы есть, но критерии, которые к ним применяются, абсолютно бредовые, - заявил Мамиашвили. - Я бы не хотел, чтобы проблему сильной конкуренции решали таким способом и этому радовался олимпийский чемпион. Знаю Беленюка как достойного чемпиона, и мне стыдно слышать такие слова из его уст. Что там в его голове намешано, только бог знает, но время все расставит по своим местам".

"Интересно, найдется ли хоть один человек на нашей дорогой и родной Украине, или в США, в Англии или Зимбабве, кто еще сомневается в политизированности таких решений МОК [Международного олимпийского комитета]? Но если отбросить политику, то мне стыдно слышать из уст олимпийского чемпиона слова о том, что убрать с ковра соперника - это достойно. Для меня это странно, потому что когда Беленюк проиграл золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (россиянину Давиту Чакветадзе - прим. ТАСС), он принял свой проигрыш очень достойно и все попытки передернуть ситуацию поисками скелетов в шкафу и "кремлевской руки" пресек", - подчеркнул глава ФСБР.

Мамиашвили также отметил, что и МОК, и международные спортивные федерации вынуждены принимать нынешние решения: "МОК заставляют все это делать, международные федерации заставляют принимать такие решения, и я отвечаю за свои слова. Они стыдливо опускают глаза, но выполняют волю крикливого меньшинства. А сектанты, в числе которых и люди в креслах МОК, сладко спят и вкусно едят, они там пожизненно".

"Попробуй сейчас великий чемпион Бубка высказать свое мнение - не об СВО, там у него как у гражданина любое мнение может быть, а об олимпийском движении. Его разорвут, с ним сделают то же самое, что уже сделали со многими другими. Печально наблюдать то, во что они превращают спортивные площадки, они даже процедуру нерукопожатия ввели, выведя ее в разряд политической единицы. Людям иезуитскими рекомендациями сломали судьбы, забрали мечты. Сегодня это Россия, но завтра это может быть другая страна", - заявил Мамиашвили.