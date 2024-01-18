В Москве прошел паралимпийский урок для участников СВО

Почетными гостями мероприятия стали бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Паралимпийский урок для участников специальной военной операции (СВО), получивших ранение или инвалидность, прошел в Москве в образовательно-демонстрационном центре Паралимпийского комитета России (ПКР). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Участников СВО познакомили с различными видами спорта, также для них были проведены мастер-классы, где военнослужащие могли попробовать свои силы. Почетными гостями мероприятия стали бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин и двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

"Сегодня многие участники СВО не просто занимаются спортом для реабилитации, но и серьезно тренируются и стали входить в сборные своих субъектов и России. Наиболее продвинулся Владислав Шинкарь, он в прошлом году на чемпионате России по фехтованию стал вторым. Мы начинали с мотивационных семинаров, потом стали проводить мастер-классы и соревнования", - сказал глава ПКР Павел Рожков.

"Мы ведем деятельность по участникам СВО по двум направлениям: знакомство с паралимпийским спортом и формирование резерва для паралимпийских сборных. ПКР с проектом "Мы вместе. Спорт" стал одним из победителей Фонда президентских грантов в грантовом направлении "Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан", в рамках реализации которого ПКР проведет десять мастер-классов и пять тренировочных сборов на лучших базах с участием сборных. Пять мастер-классов мы уже провели в прошлом году, в этом году пройдут еще пять. Что касается тренировочных сборов, рассматриваем различные виды спорта, но в первую очередь пулевую стрельбу, стрельбу из лука, волейбол сидя и следж-хоккей", - добавил он.