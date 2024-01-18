Вяльбе считает двуличными решения МОК в отношении российских спортсменов

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что не ждет ничего хорошего от МОК

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Решения и заявления Международного олимпийского комитета (МОК) в отношении российских спортсменов являются двуличными. Такое мнение ТАСС высказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

МОК, комментируя допуск израильских хоккеистов к молодежному чемпионату мира в третьем дивизионе, отметил, что "выступает против любых форм дискриминации, которые заложены в Олимпийской хартии".

"Вам не надоело читать их высказывания? Они же все двуличные: сегодня скажут одно, а завтра подумают и скажут другое. Я, честно сказать, ничего хорошего от них не жду. Мне кажется, что в средствах массовой информации о них лучше поменьше писать, чтобы лишний раз не пиарить", - сказала Вяльбе.

"Каждый раз, когда мы о них говорим, они думают, что мы тут переживаем. Не переживаем мы", - добавила она.

В 2022 году представители России и Белоруссии практически по всем видам спорта были лишены возможности выступать на международных соревнованиях в связи с рекомендацией МОК, которая объяснялась стремлением оградить спорт от политизации. В марте 2023 года поступила рекомендация возвращать спортсменов обеих стран в нейтральном статусе, но только к участию в индивидуальных видах спорта и дисциплинах. Многие международные федерации до сих пор не последовали рекомендации, сохраняется отстранение и в хоккее.

17 января Международная федерация хоккея разрешила сборной Израиля принять участие в молодежном чемпионате мира в третьем дивизионе, несмотря на то что ранее отстранила израильские национальные команды от участия в соревнованиях под эгидой организации до дальнейшего уведомления из соображений безопасности.