Вяльбе ожидает выступления лыжника Устюгова на Спартакиаде

Президент Федерации лыжных гонок России отметила, что здоровье спортсмена гораздо важнее его результатов

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов планирует выступить на Спартакиаде. Об этом ТАСС заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Устюгов пропустил начало сезона. В среду он принял участие в масс-старте на чемпионате войск национальной гвардии РФ в Сыктывкаре, заняв 28-е место.

"Я давно уже с ним не общалась, поэтому не знаю, как он себя чувствует, - сказала Вяльбе. - Мне гораздо важнее его здоровье, а не результат. Я знаю, что он тренируется, а что касается чемпионата нацгвардии, то нас там всю жизнь обыгрывали. Тем более надо учитывать, что до этого он нигде не бегал. Мы ждем его на Спартакиаде".

Соревнования по лыжным гонкам на Спартакиаде сильнейших спортсменов России пройдут в Тюмени с 9 по 18 февраля.

Устюгову 31 год, победы на чемпионате мира он одержал в 2017 году, олимпийское золото завоевал в 2022 году в составе эстафеты. Также на его счету четыре серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира.