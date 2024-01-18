Израильский футболист Карцев покинул турецкий клуб после штрафа

"Истанбул Башакшехир" оштрафовал полузащитника за пост по случаю 100 дней, прошедших с начала израильско-палестинского конфликта, и рекомендовал продолжить карьеру за границей

ТАСС, 18 января. Израильский полузащитник Эден Карцев перешел из турецкого футбольного клуба "Истанбул Башакшехир" в "Маккаби" из Тель-Авива на правах аренды до конца сезона. Об этом сообщает пресс-служба израильского клуба.

15 января "Истанбул Башакшехир" начал расследование в отношении Карцева за пост по случаю 100 дней, прошедших с начала израильско-палестинского конфликта. 18 января турецкий клуб оштрафовал игрока и рекомендовал продолжить карьеру за границей.

Ранее в Турции был задержан израильский футболист клуба "Антальяспор" Сагив Йехезкель. Во время матча с "Трабзонспором" (1:1) 14 января после забитого гола Йехезкель указал на повязку на своей руке с надписью "100 дней. 7.10" и изображением звезды Давида. 15 января турецкие власти приняли решение выслать футболиста из страны.

Карцеву 23 года, он выступал за стамбульскую команду с 2023 года. В составе сборной Израиля футболист провел 5 матчей. В 2022 году московское "Динамо" объявило о достижении принципиальной договоренности с "Маккаби" из Нетаньи о переходе в команду Карцева на правах аренды с опцией выкупа. Позднее "Маккаби" отменил аренду Карцева, заявив, что клуб не получил деньги за переход в установленный срок.