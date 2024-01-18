В РУСАДА объяснили, почему Курбанова за употребление кокаина отстранили только на 3 месяца

Баскетболист смог доказать, что прием запрещенной субстанции не был связан со спортивной деятельностью и имел место во внесоревновательный период

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Дисквалификация баскетболиста Никиты Курбанова за употребление кокаина составила только три месяца, поскольку атлет смог доказать, что прием запрещенной субстанции не был связан со спортивной деятельностью и имел место во внесоревновательный период. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

В четверг РУСАДА дисквалифицировало Курбанова на три месяца за употребление кокаина. Дисквалификация спортсмена будет отсчитываться с 10 января 2024 года с зачетом отбытого срока временного отстранения (20 октября 2023 года). 27 октября Курбанов приостановил карьеру.

"Согласно положениям Всемирного антидопингового кодекса срок дисквалификации в подобных делах составляет три месяца, если спортсмен может доказать, что прием запрещенной субстанции не был связан со спортивной деятельностью и имел место во внесоревновательный период, - сказали в пресс-службе. - В связи с тем, что спортсмен представил подробные объяснения и доказательства, был полностью открыт к сотрудничеству с РУСАДА, было принято решение о его дисквалификации на 3 месяца с зачетом отбытого срока временного отстранения. Решение было принято 10 января 2024 года. В связи с тем, что спортсмен не нарушал условий временного отстранения, вернуться к спортивной деятельности он может 20 января 2024 года".

Стандартный срок дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, совершенное впервые, составляет 4 года.

Курбанову 37 лет, в составе московского ЦСКА он выступал с 2002 по 2012 год, после чего вернулся в команду в 2015 году. Баскетболист является рекордсменом ЦСКА по числу игр за клуб. В период игровой карьеры Курбанов также был игроком казанского УНИКСа, петербургского "Спартака", а также выступал за краснодарский клуб "Локомотив-Кубань". В составе армейцев он трижды становился победителем Евролиги (2006, 2016, 2019) и семь раз - победителем Единой лиги ВТБ (2010, 2012, 2016-2019, 2021). В 2019 году он был признан самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ.