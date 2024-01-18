Фигуристка Романова начала тренироваться в паре с Шадерковым в группе Слюсаренко

Ранее источник сообщил ТАСС, что спортивная пара Елизаветы Романовой и Валерия Назарова распалась

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Фигуристка Елизавета Романова начала тренироваться в паре с Андреем Шадерковым в группе тренера Павла Слюсаренко. Об этом ТАСС сообщила Романова.

Ранее источник сообщил ТАСС, что спортивная пара Елизаветы Романовой и Валерия Назарова распалась.

"Тренируюсь с Андреем Шадерковым у Павла Слюсаренко", - рассказала Романова.

Шадерков ранее выступал с Кирой Корневой, с которой они стали пятыми на этапе юниорского Гран-при России.

Романова и Назаров - бронзовые призеры первенства России среди девушек и юношей 2023 года. В текущем сезоне пара выступила на одном юниорском этапе Гран-при России, на котором заняла четвертое место.