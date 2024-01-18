Футболист сборной России Сафонов продлил контракт с "Краснодаром" до 2029 года

Новое соглашение рассчитано до 31 января 2029 года

ТАСС, 18 января. Вратарь Матвей Сафонов подписал новый контракт с футбольным клубом "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое соглашение рассчитано до 31 января 2029 года. Срок предыдущего контракта истекал 31 декабря 2025 года.

Сафонову 24 года, он является воспитанником "Краснодара". В текущем сезоне вратарь провел 18 матчей в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ), 8 из которых "на ноль". Сафонов дебютировал за "Краснодар" в 2017 году и провел за команду 163 матча, в 50 из которых не пропускал голов.

В составе сборной России Сафонов выступает с 2021 года, проведя 12 игр, семь из которых "на ноль".