Первый матч СКА на "СКА-Арене" пройдет 11 февраля

Петербургский клуб примет "Сочи"

ТАСС, 18 января. Петербургский клуб СКА проведет первый матч на "СКА-Арене" 11 февраля. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В рамках регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА примет "Сочи". Сообщается, что продажа билетов на первый матч петербуржцев на "СКА-Арене" стартует позже.

"СКА-Арена", построенная в 2023 году, вмещает 21,5 тыс. зрителей на хоккейных матчах, являясь самым большим хоккейным дворцом в мире. СКА проводит домашние матчи в Ледовом дворце, который вмещает 12,3 тыс. зрителей. Первые официальные соревнования на "СКА-Арене" состоялись в декабре 2023 года, тогда на арене прошел Матч звезд КХЛ.