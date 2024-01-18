Ольховский: Даниил Медведев показал, что умеет выбираться из сложных ситуаций

Российский теннисист обыграл финна Эмиля Руусувуори в пяти сетах, отыгравшись со счета 0-2

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии показал, что умеет выбираться из сложных ситуаций, поэтому победа над финном Эмилем Руусувуори является очень ценной. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

В четверг Медведев обыграл Руусувуори со счетом 3:6, 6:7 (1:7), 6:4, 7:6 (7:1), 6:0.

"Первые два сета был не Медведев, а другой игрок, значительно уступающий в классе, но затем он преобразился, перестал делать невынужденные ошибки, ругаться на тренера, и пятый сет играл просто великолепно. Главное, что он показал, что может выбираться из таких ситуаций, тем ценнее эта победа, в следующем матче будет играть увереннее", - сказал Ольховский.

В третьем круге Медведев, посеянный на турнире под третьим номером, сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.