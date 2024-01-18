Тарпищев считает, что теннисистка Блинкова обыграла Рыбакину благодаря своей цепкости

Матч второго круга Открытого чемпионата Австралии завершился со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу Анны Блинковой

МОСКВА, 18 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Анна Блинкова сумела победить представительницу Казахстана Елену Рыбакину в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии благодаря своей цепкости и умению навязать свою игру. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу Блинковой. Блинкова и Рыбакина сыграли самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде - 42 очка.

"Блинкова - цепкий игрок. Надо было втянуть Рыбакину в свой теннис. Удалось, пошли качели, а там удача была на нашей стороне, на тай-брейке была одинаковая игра", - сказал Тарпищев.

"Молодец, что выдержала, она всегда отличалась цепкостью. Вопрос степени усталости теперь главный. Усталость глушит эмоции даже от такой победы - важно восстановиться", - добавил он.

В третьем круге Блинкова сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.