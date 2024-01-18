Главный тренер московского "Динамо" рассказал о состоянии здоровья хоккеистов

Тренировку команды в день перед матчем с "Нефтехимиком" посетили всего 15 игроков

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Несколько хоккеистов московского "Динамо" пропустили тренировки перед матчем с нижнекамским "Нефтехимиком" по состоянию здоровья. Об этом журналистам сообщил главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов.

Встреча регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) прошла в Москве и завершилась победой "Нефтехимика" со счетом 2:1. "Динамо" прервало победную серию из пяти матчей.

"Вчера на тренировке было 15 человек, 10 под капельницами лежали. И сегодня утром под капельницами были люди. Мы не знали точно, кто будет играть. Сейчас такой вирус ходит", - сказал Кудашов.

"Динамо" занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда набрала 72 очка в 52 играх. В следующем матче бело-голубые 20 января примут минское "Динамо".