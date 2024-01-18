Тренер "Нефтехимика" считает, что КХЛ могла смягчить свою позицию по "Сибири"

КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) могла смягчить свою позицию по нарушению лимита на легионеров "Сибирью" в нынешнем сезоне. Такое мнение журналистам высказал главный тренер "Нефтехимика" Олег Леонтьев.

КХЛ сняла с "Сибири" четыре очка в турнирной таблице регулярного чемпионата за превышение допустимого лимита на легионеров.

"Вчера у нас было собрание. Когда я зашел, услышал такое гудение. А я еще не знал об этом решении, мне помощники сказали, - сказал Леонтьев. - Это мое личное мнение, я уважаю решение лиги, но можно было, как говорится, "к людям помягче, а на вопрос смотреть поширше". Но согласно регламенту, лига поступила правильно".

"По-человечески же нужно каждый вопрос рассматривать отдельно. Я считаю, что можно было по-другому решить этот вопрос. Мы сами в ладоши от радости не хлопали, что у "Сибири" забрали четыре очка. Уважаем все команды в лиге, знаем, как всем тяжело даются победы и "Сибири" в том числе", - добавил он.

О реакции команды на решение КХЛ по "Сибири" рассказал вратарь "Нефтехимика" Филипп Долганов. "Не было какой-то такой резкой реакции. Смотрим больше на свою игру, стараемся заработать очки. То, что там так произошло, это так вышло, не от нас зависит", - сказал он.

После снятия очков "Сибирь" опустилась с 8-го на 9-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У команды из Новосибирска стало 51 очко после 53 матчей. "Нефтехимик" поднялся на 8-е место таблицы Востока, команда набрала 53 очка, одержав в четверг в Москве победу над "Динамо" (2:1).