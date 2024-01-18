Международная федерация киберспорта приостановила членство ФКС России

Решение было принято в связи с тем, что Федерации компьютерного спорта России открыла свои представительства в новых регионах РФ

ТАСС, 18 января. /ТАСС/. Международная федерация киберспорта (IESF) приостановила членство Федерации компьютерного спорта (ФКС) России после жалобы Украинской федерации электронного спорта. Об этом сообщает пресс-служба IESF.

Сообщается, что решение было принято в связи с тем, что ФКС России открыла свои представительства в новых регионах РФ. Несмотря на приостановку членства федерации, российские спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Решение останется в силе до генеральной ассамблеи IESF, на которой члены федерации могут продлить санкции в отношении ФКС России или снять их. Отмечается, что ограничения будут сняты в случае, если ФКС России закроет представительства в новых регионах.