Барбашев забросил две шайбы в матче НХЛ между "Вегасом" и "Рейнджерс"

Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу "Вегаса"

ТАСС, 19 января. Клуб "Нью-Йорк Рейнджерс" со счетом 1:5 проиграл "Вегасу" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Вегаса" шайбы забросили Джонатан Маршессо (12-я минута), Иван Барбашев (15, 38), Киган Колесар (39) и Бретт Хауден (59). У "Рейнджерс" гол на счету Мики Зибанеджада (41), результативной передачей отметился российский нападающий Артемин Панарин. Его одноклубник и соотечественник вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 25.

Барбашев был признан первой звездой матча. Теперь на счету российского нападающего 21 очко (11 заброшенных шайб + 10 результативных передач) в 45 играх текущего сезона.

"Рейнджерс" возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 58 очков в 44 матчах. "Вегас" занимает второе место в Тихоокеанском дивизионе с 57 очками после 45 игр. В следующем матче "Рейнджерс" в ночь на 21 января сыграют против "Лос-Анджелеса". "Вегас" в тот же день примет "Питтсбург".

В других матчах игрового дня "Калгари" дома уступил "Торонто" (3:4), "Эдмонтон" на своей площадке справился с "Сиэтлом" (4:2), "Нэшвилл" в гостях одолел "Лос-Анджелес" (2:1), "Аризона" на выезде уступила "Ванкуверу" (1:2). Российский защитник "Ванкувера" Никита Задоров в первом периоде подрался с канадским нападающим Лиамом О'Брайеном.