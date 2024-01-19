Чемпион мира 2015 года по прыжкам с шестом канадец Барбер умер в возрасте 29 лет

Спортсмен испытывал проблемы со здоровьем

ТАСС, 19 января. Канадский легкоатлет, специализировавшийся на прыжках с шестом, Шон Барбер умер 17 января на 30-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба факультета легкой атлетики Университета Акрона (штат Огайо, США), в команду которого входил спортсмен.

В заявлении отмечается, что спортсмен некоторое время испытывал проблемы со здоровьем из-за болезни и скончался в своем доме в Кингсвуде (штат Техас, США).

Барбер стал победителем чемпионата мира в 2015 году. Он принес первую медаль для сборной Канады на мировых первенствах в этой дисциплине. В январе 2016 года Барбер на соревнованиях в закрытых помещениях, проходивших в США, показал результат 6 метров, установив национальный рекорд. На Олимпийских играх 2016 года Барбер занял 10-е место.