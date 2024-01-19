Рожков рассказал о ходе отбора россиян на Паралимпиаду в Париже

Глава Паралимпийского комитета России отметил, что в Париж могут поехать 200 российских спортсменов

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские спортсмены вошли в отборочный рейтинг к Паралимпийским играм в Париже в плавании и легкой атлетике, но не могут выступать в командных видах. Об этом ТАСС рассказал глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"В прошлом году мы выиграли дело в арбитражном трибунале, и нас допустили до соревнований. Осенью была еще одна попытка полностью нас исключить из паралимпийского движения, но мы выиграли голосование, и в результате были допущены на отборочные соревнования к Паралимпийским играм в Париже. Международный паралимпийский комитет (МПК) проводит отбор в четырех видах: это легкая атлетика, плавание, пулевая стрельба, пауэрлифтинг. После того как мы выиграли суды, мы обратились в МПК, чтобы соревнования, которые проводились в России в рамках игр "Мы вместе. Спорт" по легкой атлетике и плаванию были рейтинговыми, и в результате участия наших спортсменов в этих соревнованиях по 40 наших спортсменов вошли в рейтинг отбора на Паралимпиаду", - сказал Рожков

"Что касается пулевой стрельбы, надеемся в этом году принять участие в отборочных соревнованиях, а в пауэрлифтинге для участия в отборе нужно быть участником последних трех чемпионатов мира, по этому критерию мы не проходим, единственный вариант для нас - это двустороннее приглашение. В командных видах у нас все так же, как у олимпийцев, там мы не допущены, в ряде других видов спорта квалификация только начинается, и по нашему прогнозу может поехать 200 человек спортсменов и 100 врачей, массажистов, сопровождающих, такая у нас пока заявка", - сказал Рожков.

29 сентября генеральная ассамблея МПК в Бахрейне частично приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе в Паралимпиаде в Париже, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября.