Узбекистанский футбольный клуб "Пахтакор" сняли с продажи

Такое решение принято после изучения мнения общественности, отмечается в сообщении Агентства по управлению государственными активами Республики Узбекистан

ТАСС, 19 января. Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан приостановило процедуру продажи 100% активов футбольного клуба "Пахтакор". Об этом сообщила пресс-служба организации.

16 января ведомство сообщило, что "Пахтакор" выставлен на продажу.

"Изучив мнения общественности за прошедший период, сообщается, что процессы публичных торгов 100% государственной доли в клубе "Пахтакор" временно приостановлены", - говорится в заявлении.

"Пахтакор" был основан в 1956 году, в 1972 году команда стала победителем второго по силе чемпионата СССР, в 1968 году ташкентский клуб в финале Кубка СССР уступил московскому "Торпедо" (0:1). "Пахтакор" является 16-кратным чемпионом Узбекистана, что является рекордным показателем, и 13-кратным обладателем кубка страны (рекорд). Дважды клуб играл в полуфинале азиатской Лиги чемпионов.