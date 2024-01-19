Певица Zivert выступит на шоу "Влюбленные в фигурное катание"

Мероприятие пройдет 14 февраля в Москве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании Алина Загитова покажет программу на шоу "Влюбленные в фигурное катание" под живое выступление певицы Zivert. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Москомспорта.

Шоу пройдет 14 февраля на "ЦСКА-Арене" в Москве. В прошлом году Загитова выступила на нем с музыкальным номером в дуэте с Zivert.

"Прошлый фестиваль мне запомнился собственным музыкальным дебютом, а в этом году я буду выступать в своем традиционном амплуа. Но если обычно я, как и все фигуристы, катаюсь под записанные треки, то теперь это будет живая музыка, что наполнит шоу еще большей энергией и добавит программе сложности. Уверена, что благодаря тандему музыкантов и фигуристов атмосфера будет волшебной - как раз такой, какой она должна быть на День всех влюбленных. Я даже немного завидую нашим зрителям, хотя и рада стать частью их праздника", - сказала Загитова, комментарий которой приводит пресс-служба.

В шоу также примут участие олимпийские чемпионы в командном турнире Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, серебряные призеры Олимпийских игр Евгения Медведева, Александра Трусова, спортивная пара Евгения Тарасова - Владимир Морозов.