Смит назвал ожидаемым запрет киберспортсменам выступать под флагом России

Решение международной федерации является временным, отметил Дмитрий Смит

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Решение Международной федерации киберспорта (IESF) запретить россиянам играть под национальным флагом было ожидаемым, так как большинство работников секретариата организации являются гражданами одной из стран НАТО. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит.

Ранее пресс-служба IESF сообщила, что приостановила членство ФКС России после жалобы Украинской федерации электронного спорта. Решение было принято в связи с тем, что ФКС России открыла свои представительства в новых регионах РФ. Несмотря на приостановку членства федерации, российские спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

"Наши зарубежные коллеги из секретариата IESF пытаются не убрать наших игроков с международной арены, а вновь запретить нам выступать под флагом России, заменив его на флаг IESF. На данный момент принятое ими решение является временным и останется таковым до съезда международной федерации, - сказал Смит. - Мы действительно получили письмо, в котором секретариат IESF написал, что российские спортсмены снова не могут выступать под национальным флагом. Конечно, мы ожидали чего-то подобного от секретариата IESF, поскольку подавляющее большинство его работников - граждане Македонии, страны НАТО, выступают против нашего участия, следуя каким-то своим приоритетам".

"Глобально такие действия не повлияют на участие российских спортсменов, поскольку решение о нашем участии в международных турнирах принимает только съезд IESF, который отражает мнение большинства. Поэтому мы ожидаем, что ближайший съезд международной федерации даст справедливую оценку таким действиям и снимет неправомерные ограничения, если они вообще будут иметь место", - добавил собеседник агентства.