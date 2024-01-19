Рожков рассказал, что россияне будут проходить отбор на Паралимпиаду в бирюзовой форме

Паралимпийские игры в Париже пройдут с 28 августа по 8 сентября

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Российские спортсмены будут выступать в бирюзовой форме на отборочных турнирах к Паралимпийским играм в Париже. Об этом ТАСС рассказал глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Нам выдвинули требования о том, что должна быть нейтральная форма. Перед Новым годом мы отправили эскизы формы. В плавании, пулевой стрельбе, пауэрлифтинге и легкой атлетике мы уже получили одобрение, остальные реагируют медленнее. Форма у нас будет бирюзовая, но это пока только на отборочные турниры", - сказал Рожков.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета в Бахрейне частично приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе в Паралимпиаде в Париже, которая пройдет с 28 августа по 8 сентября.