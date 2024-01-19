Матыцин предложил послу Сингапура развивать совместные соревнования

Министр спорта РФ и посол Сингапура отметили обоюдную приверженность олимпийским ценностям и осудили дискриминацию спортсменов по национальному признаку

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Посол Сингапура в России Нео Эк Бенг Марк получил от министра спорта РФ Олега Матыцина предложение развивать сотрудничество в сфере взаимного участия спортсменов двух стран в соревнованиях и тренировочных мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В ходе встречи Матыцин назвал позитивным примером совместного сотрудничества участие российских спортсменов в международном турнире по эстетической гимнастике, который прошел в Сингапуре в сентябре 2023 года. Также министр спорта и посол Сингапура отметили обоюдную приверженность олимпийским ценностям и осудили дискриминацию спортсменов по национальному признаку.

"Через месяц в Казани стартуют первые в истории Игры Будущего, заявка от команды Сингапура уже поступила, - сказал Матыцин. - Будем рады приветствовать юных спортсменов и на VII Международных спортивных играх "Дети Азии", которые состоятся летом этого года в Якутске. Кроме того, с 11 по 23 июня 2024 года в Казани состоятся спортивные Игры БРИКС с участием спортсменов из стран - партнеров объединения, а с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге пройдут Всемирные игры дружбы".

Матыцин также предложил развивать обмены студенческими спортивными командами, взаимодействие по обучению и повышению квалификации тренерского состава, обмен опытом по развитию спортивной отрасли. Посол поддержал предложенные российской стороной инициативы и пообещал проработать их с национальным спортивным ведомством Сингапура.