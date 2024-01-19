Чернышова и Вильчик не выступят на чемпионате России по прыжкам из-за проблем с лезвием

Турнир пройдет с 19 по 21 января в Москве

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спортивная пара Анастасии Чернышовой и Владислава Вильчика не сможет принять участие в чемпионате России по прыжкам из-за проблем с лезвием. Об этом ТАСС сообщил Вильчик.

Чемпионат России по прыжкам пройдет с 19 по 21 января в Москве на "ЦСКА-Арене".

"Не сможем выступить из-за проблем с лезвием", - рассказал Вильчик.

Ранее сообщилось, что пара не выступит на турнире из-за проблем с экипировкой, но с какой именно - не уточнялось.

Чернышовой 14 лет, Вильчику - 18. Они являются двукратными победителями этапов юниорского Гран-при России.