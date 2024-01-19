Ольховский отметил бойцовские качества теннисистки Блинковой

Анна Блинкова и Елена Рыбакина в четверг сыграли самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Анна Блинкова проявила бойцовские качества в матче второго круга Australian Open против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 4:6, 7:6 (22:20) в пользу россиянки. Блинкова и Рыбакина сыграли самый длинный тай-брейк в истории турниров Большого шлема в женском одиночном разряде - 42 очка. В третьем круге Блинкова сыграет с итальянкой Жасмин Паолини.

"Блинкова меня удивила не столько результатом, сколько игрой. Она проявила бойцовские качества, пыталась атаковать и делать небольшое количество ошибок, и у нее это получалось. Конечно, я не ожидал, что будет такой длительный тай-брейк, Аня молодец, выстояла и победила", - сказал Ольховский.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко, в финале прошлого года она обыграла Рыбакину. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).