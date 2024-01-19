Ромашина, Сальников и Саутин пополнили своими наградами экспозицию на Аллее славы в Москве

В открытии экспозиции также приняли участие Максим Опалев, Алексей Свирин и Екатерина Михайлушкина

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Владимир Сальников, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко (обе - синхронное плавание), двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин представили свои медали на открытии посвященной водным видам спорта Аллеи славы на ВДНХ. Церемония состоялась в пятницу в рамках выставки-форума "Россия", об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В открытии также приняли участие олимпийский чемпион Максим Опалев (гребля на каноэ), олимпийский чемпион Алексей Свирин (академическая гребля), одиннадцатикратная чемпионка мира Екатерина Михайлушкина (плавание в ластах). Спортсмены лично разместили свои награды на именных стелах. На выставке будут также представлены медали двукратного олимпийского чемпиона Евгения Рылова (плавание) и трехкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой (синхронное плавание).

Аллея славы, посвященная водным видам спорта, стала четвертой в рамках проекта Российского общества "Знание". Всего будет открыто семь площадок, последняя - 7 февраля, к десятилетию Олимпиады в Сочи.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.