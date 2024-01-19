Рожков: некоторые международные федерации требуют от паралимпийцев осуждения СВО

Выдвигаемые условия являются неприемлемыми для российской стороны, отметил глава ПКР

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Даниил Сорокин/. Международный паралимпийский комитет (МПК) выдвинул корректные требования по участию россиян в международных соревнованиях, однако некоторые международные федерации предъявляют требования по осуждению специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

"Требования, которые к нам МПК предъявляет по неспортивной части участия в соревнованиях, вполне корректные, но отдельные федерации допускают определенные перегибы, в частности международная федерация велосипедного спорта. Условия, которые они выдвигают по части осуждения СВО, для нас неприемлемы, и пока там не изменятся критерии, мы участвовать в квалификационных соревнованиях не будем. В таких видах спорта, как теннис на колясках и настольный теннис, требования приемлемые, но важно, где будут проходить турниры, потому что в европейских странах могут возникнуть трудности", - сказал Рожков.

29 сентября генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета в Бахрейне частично приостановила членство ПКР. При этом российских спортсменов допустили до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе, в том числе в Паралимпийских играх в Париже.