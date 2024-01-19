Отец российского игрока в бенди допускает, что его сына наказали в Норвегии из-за политики

Ранее Дмитрия Осокина дисквалифицировали до конца года за удар судьи в матче чемпионата Норвегии

МОСКВА, 19 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Политическая составляющая может быть причиной длительной дисквалификации российского игрока в хоккей с мячом Дмитрия Осокина, выступающего за клуб "Хевик" в чемпионате Норвегии. Такое мнение ТАСС высказал отец спортсмена двукратный чемпион СССР Александр Осокин.

В четверг норвежский телеканал NRK сообщил, что Осокин-младший был дисквалифицирован до конца года за поведение в матче против "Уллевола". Арбитр встречи удалил спорстмена на 10 минут за нарушение правил, с чем игрок не согласился и ударил судью в грудь, после чего замахнулся на него клюшкой. Позднее клуб принес извинения арбитру.

"Никаких ударов, по сути, там не было. Было неважное судейство, на лидерах "Хевика" нарушали правила, три раза его ударили, а судья все в обратную сторону свистит. Дима вспылил, подбегает к нему, грудью ударились, никто не падал, разошлись, - сказал Осокин-страший. - То есть это было все видно в игре, а судья этот 10-секундный ролик отправил на местное телевидение. На ролике ничего такого нет. Как обычно, все это раскрутили донельзя".

"Я сына спросил: "Что ж ты не смог выдержать?" Он ответил, что по судейству вообще был мрак. Норвежцы его поддерживали, там явно хотели, чтобы "Уллевол" поднялся, а "Хевик" вел 2:1, а потом проиграл 2:3. Все шло к тому, чтобы убрать команду, а Дима там один из лидеров. Я ему говорю, что надо держаться, терпеть, чуть не выдержал, а дальше вмешалась политика. Сначала сказали, что дадут [дисквалификацию] от трех до пяти игр, а судья раскрутил так, чтобы дисквалифицировали до конца года. Сейчас там руководство клуба за него, так как там все присутствовали и все видели. Сказали, что вопрос решат и будет все нормально", - добавил Осокин-старший.

"Сын ждет получения норвежского гражданства"

Собеседник агентства подробно рассказал, что произошло в том эпизоде. "Была подача углового, мяч отскочил от защитников. Дмитрий наезжает, один из соперников бьет ему по клюшке, тот его обыгрывает, а второй толкает Диму в спину, тот упал. Счет 2:1, это все в радиусе и явный пенальти в ворота "Уллевола", а судья разворачивает игру в обратную сторону. Дима встал и не выдержал, грудью толкнул его и поехал, а тот вдогонку ему красную карточку. Дмитрий замахнулся в пяти метрах от него клюшкой, не выдержал. Норвежцы все видят, как произошло, а довели до того, что судью якобы чуть было не прибили", - сообщил Осокин-старший.

По его словам, "Хевик" хочет, чтобы Осокин-младший продолжал выступать за клуб.

"Он там делает всю погоду в игре. Я сам в Норвегии семь лет отыграл и сказал ему, что надо терпеть. Мне в лицо плевали, чего только не делали. А в связи с нынешней обстановкой все раскрутилось как. Но вроде как руководство клуба не хочет его никуда отпускать, будем бороться, чтобы сократить сроки наказания. Контракт у него на два года, его другие норвежские клубы приглашали, уговаривали, чтобы он никуда не ушел", - сказал собеседник агентства.

Осокин-младший занимается также оформлением норвежского гражданства. "Он родился в Норвегии, ждет местного гражданства. Должен идти по "упрощенке", он там родился, все документы есть", - подчеркнул отец спортсмена.