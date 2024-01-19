Признанный виновным в расторжении контракта с "Ростовом" футболист Норманн обратился в CAS

Процедуры находятся на ранней стадии, отметили в суде

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию норвежского полузащитника Матиаса Норманна на решение Международной федерации футбола (ФИФА) признать его виновным по делу о расторжении контракта с "Ростовом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе CAS.

"Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляцию на решение, вынесенное трибуналом ФИФА. Все процедуры находятся на ранней стадии, и на данный момент дополнительная информация недоступна", - говорится в сообщении.

23 ноября пресс-служба "Ростова" сообщила, что трибунал ФИФА признал виновным Норманна по делу о разрыве контракта с клубом. Суд обязал футболиста выплатить компенсацию "Ростову".

20 августа клуб "Аль-Раед" из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали "Ростову". Прошлый сезон он провел в аренде в московском "Динамо". Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с норвежцем. Позднее стало известно, что клубы обратились в ФИФА.

Норманну 27 лет, в сезоне-2022/23 норвежец провел за "Динамо" 17 матчей и не отметился голевыми действиями. За "Ростов" он выступал с 2019 по 2023 год.