Тимофеева пробилась в четвертый круг на дебютном Australian Open

Россиянка в двух сетах обыграла 12-ю ракетку мира бразильянку Беатрис Хаддад-Майю

СИДНЕЙ, 19 января. /ТАСС/. Российская теннисистка Мария Тимофеева обыграла бразильянку Беатрис Хаддад-Майю в матче третьего круга Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:6 (9:7), 6:3 в пользу Тимофеевой, которая попала в основную сетку соревнований благодаря победе в квалификации. Хаддад-Майя была посеяна под 10-м номером. В четвертом круге Тимофеева сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая ранее в пятницу победила россиянку Элину Аванесян (2:6, 6:4, 6:4).

Тимофеева стала второй россиянкой, которая прошла в четвертый круг нынешнего розыгрыша турнира, в пятницу на эту же стадию пробилась Мирра Андреева. В другом матче игрового дня россиянка Анастасия Захарова, впервые попавшая в основную сетку турнира Большого шлема, уступила Магдалене Френх из Польши - 6:4, 5:7, 4:6. В субботу матчи третьего круга проведут еще две представительницы России: Анна Калинская сыграет с победительницей Открытого чемпионата США 2017 года американкой Слоан Стивенс, а Анна Блинкова - с итальянкой Жасмин Паолини.

Тимофеевой 20 лет, она занимает 170-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка победила на одном турнире под эгидой организации. Россиянка впервые играет в основной сетке турнира Большого шлема.

Хаддад-Майе 27 лет, она располагается на 12-й строчке мирового рейтинга. Теннисистка является победительницей трех турниров WTA в одиночном разряде и шести - в парном. В 2023 году бразильская спортсменка вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, показав лучший результат на турнирах Большого шлема.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).