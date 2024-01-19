Сальников сообщил о проверке законности перехода пловца Сибирцева в сборную Узбекистана

Глава Всероссийской федерации плавания отметил, что российский спорт ничего не потерял от перехода спортсмена в другую сборную

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Всероссийская федерация плавания (ВФП) проверит на соответствие регламенту переход Ильи Сибирцева в сборную Узбекистана. Об этом ТАСС сообщил глава организации Владимир Сальников.

В четверг стало известно, что Международная федерация плавания (World Aquatics) утвердила смену спортивного гражданства Сибирцева с российского на узбекское.

"Он много лет живет за границей, поэтому в его переходе я не вижу трагедии, - сказал Сальников. - Есть вопрос к процедуре, ее мы будем изучать. В целом для нас эта история не является приоритетной, не вижу необходимости уделять ей много внимания, но по процедуре вопросы специалистам в международной федерации задать хочется, что и будет сделано. Намерены обратится к ним за разъяснением".

Глава федерации также отметил, что российское плавание ничего не потеряло от перехода Сибирцева. "Абсолютно", - сказал он.

Сибирцев планировал выступать за Узбекистан осенью прошлого года на Азиатских играх в Китае и был включен в предварительную заявку, но тогда World Aquatics не согласовала его переход.

Сибирцеву 22 года, он является чемпионом Европы 2019 года среди юниоров, на его счету также серебро и бронза юниорского мирового первенства 2019 года.