Свирин: на Олимпиаде в Париже могут выступить до десяти российских гребцов

В Федерации гребного спорта России ожидают, что россиянам предоставят условия допуска в ближайшее время

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Участие в Олимпийских играх в Париже могут принять до десяти российских гребцов, их число будет зависеть от условий допуска, которые выставит международная федерация. Об этом ТАСС сообщил глава Федерации гребного спорта России (ФГСР) и чемпион Олимпийских игр в академической гребле Алексей Свирин.

В гребном спорте неразыгранными остаются порядка половины олимпийских лицензий. В прошлом году российские спортсмены были допущены к международным стартам в нейтральном статусе, но сейчас условия допуска, по словам Свирина, будут другими.

"Международная федерация пока не готова нам предоставить условия, но мы ожидаем, что это произойдет в ближайшее время, желательно до конца апреля, потому что спортсмены психологически должны подготовиться", - сказал глава ФГСР.

"В международной федерации только отметили, что критерии допуска на 2024 год будут другими. Кулуарно нам сказали, что возможность отбираться у нас будет, вопрос в том, насколько эта возможность будет удобоваримой для наших спортсменов. Сейчас конкретики нет. Но теоретически мы способны попадать тем же составом, который был [на Олимпиаде] в Токио - десяти спортсменам по силам завоевать лицензии. Если ограничения будут продублированы, то порядка шести-семи", - отметил Свирин.

На Олимпиаде в Токио российские спортсмены завоевали две серебряные награды.

Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов до Олимпиады Париже исключительно в нейтральном статусе. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своими странами и необходимо будет дистанцироваться от национальных спортивных организаций.