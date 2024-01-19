Ольховский рассказал, за счет чего теннисистка Андреева отыгралась в матче с Парри

Россиянка в матче проявила бойцовские качества и цепкость, отметил Андрей Ольховский

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева смогла одержать волевую победу над француженкой Диан Парри в матче третьего круга Australian Open за счет того, что стала играть надежнее и меньше ошибаться. Такое мнение ТАСС высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча прошла в пятницу и завершилась со счетом 1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в пользу Андреевой.

"Просто великолепная победа. Мирра отыгралась со счета 1:5 в решающем сете, проявила свои бойцовские качества и цепкость. Она отыгралась за счет того, что стала играть надежно, меньше ошибаться", - сказал Ольховский.

В следующем круге Андреева сыграет с победительницей матча между чешкой Барборой Крейчиковой и австралийкой Сторм Хантер.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 28 января. Призовой фонд турнира - более $57,8 млн. Действующей победительницей является белоруска Арина Соболенко. Мария Шарапова - единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).